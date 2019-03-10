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В США відклали запуск ракети з військовим супутником

Новини » Суспільство    10.03.2019 - 08:58
В США відклали запуск ракети з військовим супутником
Фото: ракета-носій Delta IV (United Launch Alliance)

Запуск ракети-носія відклали до 15 березня

У Сполучених Штатах Америки відклали запуск ракети-носія Delta IV компанії United Launch Alliance з американським військовим супутником системи Wideband Global SATCOM (WGS-10). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Як повідомляється, запуск ракети-носія Delta IV, який планувалося здійснити 13 березня 2019, було відкладено до 15 березня.

Зазначається, що запуск був відкладений з метою " виявлення несправностей та усунення деяких позаштатних показників".

В компанії додали, що стан ракети-носія Delta IV та супутника WGS-10 стабільний, всі бортові системи працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно приводнився біля узбережжя Флориди (США).

Як писало РБК-Україна, 8 березня о 9:30 за київським часом космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС) після п’яти днів спільного польоту.

Раніше, 3 березня космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів саме тоді, коли станція пролітала над Північною Зеландією.

Додамо, 2 березня американська космічна компанія SpaceX запустила в космос перший приватний корабель Crew Dragon з манекеном на борту.

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