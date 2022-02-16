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Вчені навчили штучний інтелект фліртувати

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Середа 16 лютого 2022 09:47
Вчені навчили штучний інтелект фліртувати Фото: вчені навчили штучний інтелект фліртувати (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Британські вчені компанії Sonantic представили унікальний штучний інтелект. Їх розробка вміє фліртувати і реалістично висловлювати свої емоції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Medium.

Як відзначають розробники, їх штучний інтелект був створений для озвучення фільмів або ж ігор.

Більш того, розробка вміє кокетливо зітхати, імітувати придих, а також проявляти емоційний зв'язок зі своїм співрозмовником. Не чужі йому і радість з сумом.

Вчені продемонстрували здібності штучного інтелекту у відеоролику.

"Те, що ви чуєте, те, що я кажу, ніколи не було сказано людиною, це було згенеровано комп'ютером. Я не справжня, я не народжувалася і не помру", - заявляє розробка вчених.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Британії штучний інтелект навчили писати програмний код на рівні програмістів, а у Німеччині його використовували для поліпшення руху транспорту.

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