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Стан Бекірова значно погіршився, - омбудсмен

Новини » Суспільство    15.04.2019 - 19:41
Стан Бекірова значно погіршився, - омбудсмен
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової

Стан здоров'я українського політв'язня Едема Бекірова погіршився, у нього проблеми зі шлунком та високий рівень цукру. Про це повідомляє у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

Бекіров спить сидячи, його турбує задуха та постійно скаче кров’яний тиск.

"Його дочка Елеонора Бекірова повідомляє про те, що її батьку стає гірше - його турбують болі з лівого боку грудей, є проблеми зі шлунком, високий рівень цукру", - розповіла вона.

Денісова повідомила, що вона вчергове звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням невідкладно вжити заходів щодо госпіталізації та лікування українця.

Нагадаємо, у квітні кримськатарського активіста політв'язня Едема Бекірова обіцяли направити для проведення медичного обстеження до Головного бюро медико-соціальної експертизи Криму.

19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.

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