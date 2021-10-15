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ЄС засудив проведення перепису в Криму. І закликає Росію зупинитися

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Брюссель, П'ятниця 15 жовтня 2021 13:29
ЄС засудив проведення перепису в Криму. І закликає Росію зупинитися Фото: спікер Єврокомісії Петер Стано (twitter com ExtSpoxEU)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз засуджує проведення всеросійського перепису в окупованому Криму і чергову незаконну призовну кампанію. Брюссель вимагає від Москви припинити порушення міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Єврокомісії Петера Стано.

У заяві йдеться, що ЄС засуджує рішення Росії провести перепис населення в окупованому Криму і Севастополі з 15 жовтня по 14 листопада, а також початок чергової призовної кампанії в російську армію.

"Ці дії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначив Стано.

Євросоюз закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права і гуманітарного права на Кримському півострові.

"Європейський союз буде продовжувати працювати над мирним припиненням незаконної анексії півострова Росією, як було підтверджено на першому саміті Кримської платформи 23 серпня. Європейський союз продовжуватиме проводити політику невизнання", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Україна закликала міжнародних партнерів не визнавати результати перепису в Криму.

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