У низці міст Ізраїлю скасовують заняття в школах і рух поїздів

У низці міст Ізраїлю місцева влада скасовує заняття в навчальних закладах і рух залізничного транспорту. Це сталося після вечірнього обстрілу Тель-Авіва .

Мерії ізраїльських міст Гуш-Дана і округу а-Шарон оголосили про закриття навчальних закладів у зв'язку з ракетними обстрілами, включаючи школи і дитячі садки для дітей з особливими потребами.

Зокрема, про те, що в середу, 12 травня, не буде навчання, оголосили муніципалітети Бат-Яма, Рамат-Гана, Гіватаіма, Рішон ле-Ціона, Холона, Рош а-Аїна, Нес-Ціони, Гедери, Петах-Тікви.

Крім того, Міністерство освіти оголосило, що скасовує роботу навчальних закладів у 80-кілометровій зоні, тобто до Нетанії на півночі. У 40-кілометровій зоні від сектора Гази навчання не буде у зв'язку з рішенням управління тилом.

Ізраїльська залізнична компанія ("Ракевет Ісраель") повідомила про тимчасове припинення руху поїздів на ділянці між Лодом і станцією "Хагана" в Тель-Авіві.