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У США вперше в історії ввели режим стихійного лиха відразу в 50 штатах

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 08:58
У США вперше в історії ввели режим стихійного лиха відразу в 50 штатах
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У країні різко зросла кількість жертв коронавірусу, що підштовхнуло президента США ввести режим відразу в 50 штатах

У неділю, 12 квітня, президент США Дональд Трамп опублікував декларацію про запровадження режиму стихійного лиха, чим вперше в історії країни такий режим вводиться відразу в 50 штатах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Таке рішення було прийнято, оскільки підтверджені випадки коронавірусу в США досягли принаймні 519 453 випадків в суботу вдень. Щонайменше 20 071 людина померла в США через цю хворобу, число загиблих подвоїлося з 10 до 20 тисяч всього за п'ять днів.

За словами заступника прес-секретаря Білого дому Джадда Діра, президент США вперше оголосив про велику катастрофу відразу у всіх 50 штатах.

Згідно із заявою Білого дому, декларація надає федеральне фінансування місцевим компаніям і органам влади, а також деяким некомерційним організаціям. Вона також може допомогти урядам штатів координувати свої дії з федеральними ресурсами, такими як Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) та Інженерний корпус армії.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, Штати знаходяться на першому місці і за кількістю заражень COVID-19, і за кількістю смертей від інфекції.

РБК-Україна писало, що кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 у Сполучених Штатах Америки перевищила 500 тис.

Також раніше США схвалили 661 тисячу кредитів малому бізнесу на загальну суму 168 мільярдів доларів в рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКоронавірус
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