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Трамп розповів, скільки американців помре від коронавірусу при хорошому сценарії

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 05:46
Трамп розповів, скільки американців помре від коронавірусу при хорошому сценарії
Фото: Дональд Трамп (facebook.cum/POTUS)

За деякими прогнозами, кількість жертв коронавірусу в США може досягти 2,2 млн осіб

На думку президента США Дональда Трампа, якщо в країні від коронавірусу COVID-19 помре від 100 до 200 тисяч американців, - це буде хорошим результатом. Про це він заявив на прес-конференції в Білому домі, повідомляє РБК-Україна.

Трамп зазначив, що, якщо б уряд США не робив нічого для запобігання поширенню хвороби, то, за деякими прогнозами, кількість жертв коронавірусу могло досягти 2,2 мільйона людей.

"Якщо нам вдасться скоротити кількість смертей до 100-200 тисяч осіб, це значить ми добре попрацювали", - сказав президент США.

Нагадаємо, Трамп очікує піку смертності від коронавірусу у США протягом двох тижнів. Він також розпорядився продовжити заходи проти поширення коронавірусу до 30 квітня.

Як відомо, у світі зареєстровано 718 685 випадків зараження коронавірусом, з них у США - майже 140 тисяч. Кількість смертей від коронавірусу в Штатах досягла 2436.

Як повідомляла газета The New York Times, при нинішньому темпі поширення коронавірусу в одному лише Нью-Йорку, постраждалих буде більше, ніж в китайському Ухані або італійській Ломбардії. Зараз швидкість поширення коронавірусу в Нью-Йорку складає трохи більше 30% щодня.

В одному з районів Тернопільській області коронавірусом заразилися 25 медиків Трамп очікує піку смертності від коронавірусу у США через два тижні
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКоронавірус
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