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У світі заразились коронавірусом більше 1,8 млн людей

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 09:00
У світі заразились коронавірусом більше 1,8 млн людей
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Всього від вірусу померли 114 248 осіб та 423 625 одужали

На сьогодні у світі зареєстровано 1 млн 853 тис. 183 випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомляє Worldometers.

Як повідомляється, найбільша кількість захворювань коронавірусом зафіксована у США - понад 560 тис. з яких померли близько 22 тис. та більш як 32 тис. одужали. Також слідом за США йдуть Іспанія, де кількість заражень складає понад 166 тис. та Італія - 156 тис. У Франції та Німеччині ця кількість складає понад 132 тис. та 127 тис. осіб відповідно.

Як зазначається, всього від вірусу померли 114 248 осіб та 423 625 одужали.

Нагадаємо, у Британії кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, зросла до 10 тис. При цьому статистика не включає дані про померлих за межами лікарень.

Крім того, станом на 13 квітня офіційно підтверджено 2777 випадків інфікування коронавірусом в Україні. Кількість смертей зросла до 83, серед яких 40 чоловіків та 43 жінки. За повідомленням МОЗ, показник одужання від COVID-19 другий день перевищує смертність і на сьогодні становить 89 осіб.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що швидкість поширення коронавірусу в світі продовжує зростати. Кількість хворих наближається до 2 млн. Для боротьби з пандемією країни подовжують карантинні обмеження, а в Україні прогнозують оптимістичний сценарій з інфікуванням не більше 2% населення.

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