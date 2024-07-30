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США оснастят F-16 для Украины ракетами и другим передовым оружием, - WSJ

Вашингтон, Вторник 30 июля 2024 16:06
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США оснастят F-16 для Украины ракетами и другим передовым оружием, - WSJ Иллюстративное фото: Украина получит от США ракеты для F-16 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки согласились предоставить Украине ракеты и другое вооружение для истребителей F-16. Самолеты должны передать ВСУ уже этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что Дания и Нидерланды должны передать Украине F-16 в ближайшее время, также в будущем ожидаются поставки истребителей от Бельгии и Норвегии. Но оставался нерешенным вопрос вооружения для самолетов.

Неназванный высокопоставленный чиновник США рассказал WSJ, что несмотря на ограниченные запасы Пентагона, Вашингтон решил передать Украине боеприпасы класса "воздух-земля", комплекты точного наведения для бомб и современные ракеты класса "воздух-воздух". Количество вооружения, которое запланировали поставить, будет достаточно для удовлетворения самых насущных потребностей Украины.

"Мы уверены, что сможем поставить все это (вооружение - ред.), по крайней мере, в тех критических объемах, которые им необходимы", - уточнил собеседник журналистов.

По информации издания, Украина получит от США:

  • ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM,
  • версии комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в "умное" оружие;
  • бомбы малого диаметра (GLSDB);
  • ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM;
  • ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.

Собеседник издания также уточнил, что европейские страны могут выделить средства для того, чтобы купить у США дополнительное вооружение для "украинских" F-16.

По его словам, США ограничат Украину в применении ракет для F-16 по аналогии с другим переданным вооружением. То есть украинские защитники смогут бить ими по территории РФ только в ответ на атаки с другой стороны границы.

Отметим, Украина также добивается истребителей F-16 напрямую от США, но крупнейший партнер и оператор этих самолетов соответствующих заявлений еще не делал.

При этом, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, двустороннее соглашение по безопасности с США предусматривает передачу эскадрилий F-16.

Что предшествовало

Напомним, в ходе саммита НАТО, который прошел в начале июля, стало известно, что Дания и Нидерланды начали процесс передачи Украине истребителей F-16. В поставках им помогают США.

Пока неизвестно, когда и сколько самолетов получит Украина. Как пишут западные СМИ, всего планируется предоставить украинским защитникам около 80 истребителей F-16, но поставки будут происходить в течение нескольких лет.

Поставки привязаны к подготовке пилотов. Как пишут западные СМИ, вероятнее всего летом Украина получит шесть истребителей. А всего до конца года - не более 10-20.

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