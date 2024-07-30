США оснастят F-16 для Украины ракетами и другим передовым оружием, - WSJ

Соединенные Штаты Америки согласились предоставить Украине ракеты и другое вооружение для истребителей F-16. Самолеты должны передать ВСУ уже этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Издание напоминает, что Дания и Нидерланды должны передать Украине F-16 в ближайшее время, также в будущем ожидаются поставки истребителей от Бельгии и Норвегии. Но оставался нерешенным вопрос вооружения для самолетов.

Неназванный высокопоставленный чиновник США рассказал WSJ, что несмотря на ограниченные запасы Пентагона, Вашингтон решил передать Украине боеприпасы класса "воздух-земля", комплекты точного наведения для бомб и современные ракеты класса "воздух-воздух". Количество вооружения, которое запланировали поставить, будет достаточно для удовлетворения самых насущных потребностей Украины.

"Мы уверены, что сможем поставить все это (вооружение - ред.), по крайней мере, в тех критических объемах, которые им необходимы", - уточнил собеседник журналистов.

По информации издания, Украина получит от США:

ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM,

версии комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в "умное" оружие;

бомбы малого диаметра (GLSDB);

ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM;

ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.

Собеседник издания также уточнил, что европейские страны могут выделить средства для того, чтобы купить у США дополнительное вооружение для "украинских" F-16.

По его словам, США ограничат Украину в применении ракет для F-16 по аналогии с другим переданным вооружением. То есть украинские защитники смогут бить ими по территории РФ только в ответ на атаки с другой стороны границы.

Отметим, Украина также добивается истребителей F-16 напрямую от США, но крупнейший партнер и оператор этих самолетов соответствующих заявлений еще не делал.

При этом, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, двустороннее соглашение по безопасности с США предусматривает передачу эскадрилий F-16.