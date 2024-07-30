США оснастять F-16 для України ракетами та іншою передовою зброєю, - WSJ

Сполучені Штати Америки погодилися надати Україні ракети та інше озброєння для винищувачів F-16. Літаки мають передати ЗСУ вже цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Видання нагадує, що Данія та Нідерланди мають передати Україні F-16 найближчим часом, також у майбутньому очікуються постачання винищувачів від Бельгії та Норвегії. Але залишалося невирішеним питання озброєння для літаків.

Неназваний високопосадовець США розповів WSJ, що незважаючи на обмежені запаси Пентагону, Вашингтон вирішив передати Україні боєприпаси класу "повітря-земля", комплекти точного наведення для бомб та сучасні ракети класу "повітря-повітря". Кількість озброєння, яку запланували поставити, буде достатньою для задоволення найнагальніших потреб України.

"Ми впевнені, що зможемо поставити все це (озброєння - ред.) принаймні у тих критичних обсягах, які їм необхідні", - уточнив співрозмовник журналістів.

Україна отримає від США:

ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM,

версії комплектів Joint Direct Attack Munition (JDAM) збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю;

бомби малого діаметра (GLSDB);

ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM;

ракети класу "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.

Співрозмовник також уточнив, що європейські країни можуть виділити кошти для того, щоб купити у США додаткове озброєння для "українських" F-16.

За його словами, США обмежать Україну у застосуванні ракет для F-16 за аналогією з іншим переданим озброєнням. Тобто українські захисники зможуть бити ними по території РФ лише у відповідь на атаки з іншого боку кордону.

Зазначимо, Україна також добивається винищувачів F-16 безпосередньо від США, але найбільший партнер та оператор цих літаків відповідних заяв ще не робив.

При цьому, як заявляв президент України Володимир Зеленський, двостороння безпекова угода із США передбачає передачу ескадрилій F-16.