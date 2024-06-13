Зеленский о гарантиях безопасности от США: предусматривают передачу эскадрилий c F-16

Двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины от США содержит пункты о передаче эскадрилий, которые в том числе включают истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

"Соглашение имеет хорошие положения по вооружению. Очень конкретно по системам Patriot, по поставкам боевых эскадрилий Украине. Я не ошибся, именно эскадрилий, которые включают F-16, но не ограничиваются ими", - подчеркнул глава украинского государства по итогам подписания соглашения по безопасности с США. Стоит заметить, что в одну эскадрилью обычно входит 12 самолетов.