Зеленский о гарантиях безопасности от США: предусматривают передачу эскадрилий c F-16
Двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины от США содержит пункты о передаче эскадрилий, которые в том числе включают истребители F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.
"Соглашение имеет хорошие положения по вооружению. Очень конкретно по системам Patriot, по поставкам боевых эскадрилий Украине. Я не ошибся, именно эскадрилий, которые включают F-16, но не ограничиваются ими", - подчеркнул глава украинского государства по итогам подписания соглашения по безопасности с США.
Стоит заметить, что в одну эскадрилью обычно входит 12 самолетов.
F-16 для Украины
Напомним, в прошлом году несколько союзников анонсировали передачу истребителей F-16 Украине, о чем долгое время просил Киев. В частности, самолеты передают Дания и Нидерланды.
Первые поставки должны начаться в ближайшее время. Украинские пилоты уже почти год проходят обучение управлению такими самолетами.
Более детально о том, как западные самолеты могут помочь Украине завоевать превосходство в воздухе - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.