Європарламент назвав РФ головним джерелом дезінформації

Фото: Європейський парламент (www.europarl.europa.eu)

Інші країни, від яких виходить така загроза, - Китай, Іран і Північна Корея

Еврпарламент прийняв резолюцію, у якій містяться рекомендації для Ради ЄС і верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні з протидії пропаганді, зокрема з боку Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу європейського парламенту.

Зокрема, країнам ЄС рекомендується розробити адресні санкції за організацію та проведення кампаній з дезінформації та підвищити обізнаність про тих з них, які проводить Росія, так як вона є основним джерелом дезінформації в Європі. Інші країни, від яких виходить така загроза, - Китай, Іран і Північна Корея.

Депутати закликають розглянути питання щодо розробки правової бази для боротьби з гібридними погрозами. У резолюції йдеться про правову базу, яка регулюватиме зобов'язання соціальних мереж, операторів систем миттєвих повідомлень і пошукачів. Тих, які не можуть швидко видалити fake news, поширювані через їх сервіси, будуть притягувати до відповідальності.

Крім того, члени ЄП рішуче засудили країни, які намагаються впливати на результати виборів в інших державах. Країнам ЄС пропонується внести поправки у виборче законодавство, які дозволять їм активно боротися з кампаніями по дезінформації і кібератаками, метою яких є вплив на результат виборів.

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив резолюцію про стан політичних відносин ЄС-Росія, в якій говориться, що Угода про партнерство і співробітництво 1994 року потребує перегляду.