США опубликовали рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия

Соединенные Штаты опубликовали недавно рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия США. Данная информация обновит данные, обнародованные в октябре 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности.

Запасы ядерного оружия

По состоянию на сентябрь 2023 запас ядерных боеголовок США состоял из 3748 боеголовок.

Это число означает 88-процентное сокращение запасов по сравнению с максимальным значением (31 255) на конец 1967 финансового года и 83-процентное уменьшение по сравнению с уровнем (22 217) к моменту падения Берлинской стены в конце 1989 года.

На рисунке выше показаны запасы ядерного оружия США с 1945 по 30 сентября 2023 года.

Демонтаж ядерных боеголовок

С 1994 по 2023 год финансовый год Соединенные Штаты демонтировали 12 088 ядерных боеголовок.

С 30 сентября 2020 США демонтировали 405 ядерных боеголовок. Еще примерно 2000 дополнительных ядерных боеголовок сняты с эксплуатации и ожидают демонтаж.

Нестратегическое ядерное оружие