США опубликовали рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия
Соединенные Штаты опубликовали недавно рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия США. Данная информация обновит данные, обнародованные в октябре 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности.
Запасы ядерного оружия
По состоянию на сентябрь 2023 запас ядерных боеголовок США состоял из 3748 боеголовок.
Это число означает 88-процентное сокращение запасов по сравнению с максимальным значением (31 255) на конец 1967 финансового года и 83-процентное уменьшение по сравнению с уровнем (22 217) к моменту падения Берлинской стены в конце 1989 года.
На рисунке выше показаны запасы ядерного оружия США с 1945 по 30 сентября 2023 года.
Демонтаж ядерных боеголовок
С 1994 по 2023 год финансовый год Соединенные Штаты демонтировали 12 088 ядерных боеголовок.
С 30 сентября 2020 США демонтировали 405 ядерных боеголовок. Еще примерно 2000 дополнительных ядерных боеголовок сняты с эксплуатации и ожидают демонтаж.
Нестратегическое ядерное оружие
С 30 сентября 1991 г. количество нестратегического ядерного оружия США сократилось более чем на 90 процентов.
Напомним, что в этом году США и Китай возобновили переговоры по ядерному оружию впервые за пять лет.
Мы также сообщали, что США разрабатывают более жесткую стратегию по ядерному оружию.
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