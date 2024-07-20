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США опубликовали рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия

США, Суббота 20 июля 2024 18:45
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США опубликовали рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия Фото: США опубликовали рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия 0,(Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты опубликовали недавно рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия США. Данная информация обновит данные, обнародованные в октябре 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности.

Запасы ядерного оружия

По состоянию на сентябрь 2023 запас ядерных боеголовок США состоял из 3748 боеголовок.

Это число означает 88-процентное сокращение запасов по сравнению с максимальным значением (31 255) на конец 1967 финансового года и 83-процентное уменьшение по сравнению с уровнем (22 217) к моменту падения Берлинской стены в конце 1989 года.

Возраст и размер запасов 1945-2023

На рисунке выше показаны запасы ядерного оружия США с 1945 по 30 сентября 2023 года.

Демонтаж ядерных боеголовок

С 1994 по 2023 год финансовый год Соединенные Штаты демонтировали 12 088 ядерных боеголовок.

С 30 сентября 2020 США демонтировали 405 ядерных боеголовок. Еще примерно 2000 дополнительных ядерных боеголовок сняты с эксплуатации и ожидают демонтаж.

Нестратегическое ядерное оружие

С 30 сентября 1991 г. количество нестратегического ядерного оружия США сократилось более чем на 90 процентов.

Напомним, что в этом году США и Китай возобновили переговоры по ядерному оружию впервые за пять лет.

Мы также сообщали, что США разрабатывают более жесткую стратегию по ядерному оружию.

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Соединенные Штаты Америки Ядерное оружие
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