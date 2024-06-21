США и Китай возобновили переговоры по ядерному оружию впервые за пять лет
США и Китай провели переговоры по ядерному оружию на неофициальном уровне. Это произошло впервые за пять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Диалог происходил на неофициальном уровне - США и Китай представляли бывшие чиновники, ученые и аналитики.
Представитель Госдепа США в комментарии Reuters рассказал, что такие переговоры могут быть полезными, но они не способны заменить диалог на официальном уровне.
В ходе встречи представители американской делегации высказали опасения о том, что Китай может прибегнуть к ядерным угрозам, если ему не удастся взять под свой контроль Тайвань.
"Они (представители китайской делегации - ред.) заявили американской стороне, что абсолютно уверены в том, что смогут одержать победу в обычной борьбе за Тайвань, не применяя ядерного оружия", - рассказал Reuters американский ученый Дэвид Санторо, который является организатором переговоров.
Переговоры состоялись после того, как Пентагон в прошлом году допустил, что Китай будет рассматривать применение ядерного оружия в случае поражения в ходе возможного военного конфликта с Тайванем.
По оценкам Минобороны США, ядерный арсенал Китая в период с 2021 по 2023 гг. увеличился более чем на 20%.
Что предшествовало
Напомним, между Китаем и Тайванем уже несколько лет нарастает напряжение. В США неоднократно допускали, что КНР может начать войну против острова, чтобы вернуть его под свой контроль.
Недавно Китай организовал масштабные военные учения вокруг Тайваня. Это произошло спустя несколько дней после инаугурации нового президента Тайваня Лая Циндэ.
Более детально об учениях - в материале РБК-Украина.
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