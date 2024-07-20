США опублікували розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї

Сполучені Штати опублікували нещодавно розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї США. Дана інформація оновить дані, оприлюднені в жовтні 2021 року.

Запаси ядерної зброї

Станом на вересень 2023 року запас ядерних боєголовок США складався з 3748 боєголовок.

Це число означає 88-відсоткове скорочення запасів порівняно з максимальним значенням (31 255) на кінець 1967 фінансового року та 83-відсоткове зменшення порівняно з рівнем (22 217) на момент падіння Берлінської стіни наприкінці 1989 року.

На малюнку вище показано запаси ядерної зброї США з 1945 року по 30 вересня 2023 року.

Демонтаж ядерних боєголовок

З 1994 по 2023 фінансовий рік Сполучені Штати демонтували 12 088 ядерних боєголовок.

З 30 вересня 2020 року США демонтували 405 ядерних боєголовок. Ще приблизно 2000 додаткових ядерних боєголовок наразі зняті з експлуатації та очікують на демонтаж.

Нестратегічна ядерна зброя