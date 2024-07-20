США опублікували розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї
Сполучені Штати опублікували нещодавно розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї США. Дана інформація оновить дані, оприлюднені в жовтні 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне управління з ядерної безпеки.
Запаси ядерної зброї
Станом на вересень 2023 року запас ядерних боєголовок США складався з 3748 боєголовок.
Це число означає 88-відсоткове скорочення запасів порівняно з максимальним значенням (31 255) на кінець 1967 фінансового року та 83-відсоткове зменшення порівняно з рівнем (22 217) на момент падіння Берлінської стіни наприкінці 1989 року.
На малюнку вище показано запаси ядерної зброї США з 1945 року по 30 вересня 2023 року.
Демонтаж ядерних боєголовок
З 1994 по 2023 фінансовий рік Сполучені Штати демонтували 12 088 ядерних боєголовок.
З 30 вересня 2020 року США демонтували 405 ядерних боєголовок. Ще приблизно 2000 додаткових ядерних боєголовок наразі зняті з експлуатації та очікують на демонтаж.
Нестратегічна ядерна зброя
З 30 вересня 1991 року кількість нестратегічної ядерної зброї США скоротилася більш ніж на 90 відсотків.
Нагадаємо, що цього року США та Китай відновили переговори щодо ядерної зброї вперше за п'ять років.
Ми також повідомляли, що США розробляють більш жорстку стратегію щодо ядерної зброї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.