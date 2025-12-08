США обнародовали оборонный бюджет-2026: Стефанишина объяснила, какую поддержку получит Украина
Соединенные Штаты Америки обнародовали консолидированный текст законопроекта об оборонном бюджете (NDAA) на 2026 финансовый год, который содержит ряд ключевых положений по поддержке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в США Ольгу Стефанишину в Telegram-канале.
По ее словам, документ, обнародованный 7 декабря, сохраняет действующий запрет на использование средств американского бюджета для любых целей, которые могут признавать суверенитет России над международно признанной территорией Украины.
Законопроект предусматривает выделение 400 млн долларов на программу USAI в 2026 году, а ее действие продлено до 2029-го. Кроме того, документ устанавливает требование к Министру обороны США информировать профильные комитеты Конгресса в течение 48 часов в случае любого приостановления или ограничения передачи Украине разведывательной информации.
"Сообщение должно содержать причины такого решения, его ожидаемую продолжительность и оценку влияния на возможность Украины проводить военные операции", - подчеркнула Стефанишина.
Она также отметила, что Минобороны США должно подготовить отчет о поддержке Украины со стороны союзников и партнеров, включая инициативу PURL и программу USAI, а также план использования остатков финансирования USAI.
Отдельное внимание, по словам дипломата, в документе уделено теме похищения Россией украинских детей. Конгресс осудил похищение более 20 тысяч детей и включил в законопроект текст Abducted Ukrainian Children Recovery Act, который направлен на их возвращение.
В документе также прописаны ограничения на возможное сокращение американских войск в Европе и Южной Корее.
По словам посла, ожидается, что законопроект будет вынесен на голосование в Палате представителей на этой неделе.
Что предшествовало
Ранее стало известно, что законодатели США представили окончательный текст законопроекта об оборонной политике, который предусматривает рекордные расходы на национальную безопасность, а также помощь Украине.
США уменьшили помощь Украине
Напомним, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Соединенные Штаты сократили объемы поддержки Украины.
В военной сфере НАТО и США запустили механизм PURL, который позволяет европейским странам финансировать и закупать американское вооружение для нужд Украины.
На днях Трамп снова заявил, что США больше не тратят собственные средства на помощь Украине. По его словам, теперь за американское оружие рассчитывается НАТО, а Вашингтон получает средства от Альянса.