Стрельба ICE в Миннесоте: агенты могли убить мужчину с телефоном, а не пистолетом, - NYT

Новое видео с места стрельбы федеральных иммиграционных агентов в Миннеаполисе противоречит официальным данным ICE о том, что мужчина подошел к сотрудникам с оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

На кадрах, проверенных изданием, видно, что 37-летний Алекс Джеффри Претти не держал в руках пистолет, а держал мобильный телефон, когда агенты задержали его и повалили на землю.

Видео показывает, как Претти стоит на улице и снимает происходящее на телефон, не проявляя агрессии в отношении силовиков. Один из агентов даже распыляет перцовый баллончик в его сторону и в сторону других протестующих.

Затем федеральные агенты повалили Претти на землю, после чего раздались выстрелы. На кадрах видно, что оружие, якобы принадлежавшее Претти, оказалось у одного из сотрудников только после того, как он уже был прижат к тротуару.

Ранее представители Министерства внутренней безопасности США утверждали, что мужчина направился к агентам с пистолетом и представлял угрозу, однако анализ видео поставил под сомнение эту версию и вызвал волну критики и протестов, а также требования провести независимое расследование.

Погибший был описан СМИ как медицинский работник, не имевший криминального прошлого. После публикации видео в социальных сетях многие пользователи отмечали, что кадры не подтверждают утверждений властей о том, что Претти угрожал агентам оружием, и подеркивали, что он мог просто документировать действия силовиков.