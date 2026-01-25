Стрельба ICE в Миннесоте: агенты могли убить мужчину с телефоном, а не пистолетом, - NYT
Новое видео с места стрельбы федеральных иммиграционных агентов в Миннеаполисе противоречит официальным данным ICE о том, что мужчина подошел к сотрудникам с оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
На кадрах, проверенных изданием, видно, что 37-летний Алекс Джеффри Претти не держал в руках пистолет, а держал мобильный телефон, когда агенты задержали его и повалили на землю.
Видео показывает, как Претти стоит на улице и снимает происходящее на телефон, не проявляя агрессии в отношении силовиков. Один из агентов даже распыляет перцовый баллончик в его сторону и в сторону других протестующих.
Затем федеральные агенты повалили Претти на землю, после чего раздались выстрелы. На кадрах видно, что оружие, якобы принадлежавшее Претти, оказалось у одного из сотрудников только после того, как он уже был прижат к тротуару.
Ранее представители Министерства внутренней безопасности США утверждали, что мужчина направился к агентам с пистолетом и представлял угрозу, однако анализ видео поставил под сомнение эту версию и вызвал волну критики и протестов, а также требования провести независимое расследование.
Погибший был описан СМИ как медицинский работник, не имевший криминального прошлого. После публикации видео в социальных сетях многие пользователи отмечали, что кадры не подтверждают утверждений властей о том, что Претти угрожал агентам оружием, и подеркивали, что он мог просто документировать действия силовиков.
Стрельба в Миннесоте
Напомним, в Миннеаполисе (штат Миннесота), где проходят протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа, федеральные агенты иммиграционной службы застрелили мужчину. Это уже второй случай за месяц, когда гражданским нанесены смертельные ранения.
По официальной версии, мужчина представлял угрозу агентам ICE своим оружием. Трамп прокомментировал стрельбу, став на сторону силовиков.
Однако видео с места ЧП, которое проанализировали СМИ, противоречат официальной версии, что мужчина представлял угрозу федеральным агентам - история об оружии рушится, так как на кадрах в одной руке он держал телефон, а во второй ничего не было.
Этот инцидент вызвал критику в адрес силовиков. Согласно последним данным, люди в США выходят на протесты.