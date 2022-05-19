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США побоюються затягування війни у разі постачання РСЗВ Україні, - Politico

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Вашингтон, Четвер 19 травня 2022 03:26
США побоюються затягування війни у разі постачання РСЗВ Україні, - Politico Фото: США побоюються затягування війни в разі поставок РСЗВ Україні (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Влада США не хоче поставляти в Україну високоточні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 американського виробництва. Це пов'язано з тим, що в США нібито побоюються затягування війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами джерела газети з Адміністрації президента США Джо Байдена, влада порахувала більш ефективним відправляти в Україну 155-мм гаубиці M777 замість РСЗВ. Це сталося, коли обсяг виділених Конгресом коштів на військову допомогу Україні почав скорочуватися.

Однак, як стверджують джерела, українська влада продовжує запитувати постачання цього озброєння. Разом з тим Білий дім побоюється, що ця зброя буде використана для завдання ударів по території Росії, яка може розцінити це як загострення військового конфлікту.

Нагадаємо, у Сенаті США загальмувалося голосування за законопроєкт про виділення Україні додаткового пакета допомоги на суму близько 40 млрд доларів через внесену в останній момент поправки сенатора Ренда Пола, республіканця від штату Кентуккі.

Зазначимо, що Сполучені Штати передали Україні 89 з 90 гаубиць М-777, які входили в пакет допомоги на 800 млн доларів. Багато з них вже знаходяться на фронті.

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