Рубио назвал причину провала переговоров Трампа и Путина на Аляске
В августе 2025 года президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин обсуждали предложения Москвы по урегулированию российско-украинской войны. Однако Украина их заблокировала.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Журналисты поинтересовались у главы Госдепа, можно ли до сих пор считать актуальными предложения России, которые Путин озвучил Трампу в Анкоридже.
Рубио еще раз повторил, что усилия Кремля в этом вопросе оказались безуспешными.
Он также уточнил, что Украина отказалась от подхода, который продвигала Москва.
"Предложения, о которых сообщалось, - они называют это "3+2", раздел территорий, - эти попытки провалились. Ведь мирное соглашение невозможно заключить, если обе стороны не согласятся на него, а украинцы на это не согласились", - объяснил Рубио.
По его словам, теперь Киеву и Москве придется искать новые предложения и новые идеи.
"Несомненно, тот вариант был неприемлем тогда для Украины. И я не думаю, что он приемлем для них и сейчас. На самом деле, вероятно, он для них еще менее приемлем", - добавил дипломат.
По его убеждению, завершить российско-украинскую войну невозможно, пока не будут найдены действительно новые концепции.
"И мы готовы предложить некоторые из них в соответствующих условиях и форме", - подытожил Рубио.
Ранее РБК-Украина сообщало, что США "готовы вмешаться" в войну РФ против Украины, но есть условие.
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