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Рубио назвал причину провала переговоров Трампа и Путина на Аляске

14:30 23.07.2026 Чт
2 мин
Глава Госдепа объяснил, как на это повлияла Украина
aimg Юлия Капитонова
Рубио назвал причину провала переговоров Трампа и Путина на Аляске Фото: Марк Рубио, государственный секретарь США (Getty Images)
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В августе 2025 года президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин обсуждали предложения Москвы по урегулированию российско-украинской войны. Однако Украина их заблокировала.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Журналисты поинтересовались у главы Госдепа, можно ли до сих пор считать актуальными предложения России, которые Путин озвучил Трампу в Анкоридже.

Рубио еще раз повторил, что усилия Кремля в этом вопросе оказались безуспешными.

Он также уточнил, что Украина отказалась от подхода, который продвигала Москва.

"Предложения, о которых сообщалось, - они называют это "3+2", раздел территорий, - эти попытки провалились. Ведь мирное соглашение невозможно заключить, если обе стороны не согласятся на него, а украинцы на это не согласились", - объяснил Рубио.

По его словам, теперь Киеву и Москве придется искать новые предложения и новые идеи.

"Несомненно, тот вариант был неприемлем тогда для Украины. И я не думаю, что он приемлем для них и сейчас. На самом деле, вероятно, он для них еще менее приемлем", - добавил дипломат.

По его убеждению, завершить российско-украинскую войну невозможно, пока не будут найдены действительно новые концепции.

"И мы готовы предложить некоторые из них в соответствующих условиях и форме", - подытожил Рубио.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США "готовы вмешаться" в войну РФ против Украины, но есть условие.

Также мы писали, какое именно требование Лавров выдвинул Рубио в отношении Украины.

Кстати, стало известно, почему Путин резко изменил свою риторику по отношению к Украине.

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