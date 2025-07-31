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Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после атаки РФ по Киеву

Четверг 31 июля 2025 23:28
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Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после атаки РФ по Киеву Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина обратилась к ООН с призывом срочно созвать заседание Совета Безопасности в связи с последним ударом России по Киеву.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

По его данным, экстренное заседание Совбеза ООН состоится 1 августа. В повестке дня - вопрос "Поддержание мира и безопасности в Украине".

Сибига заявил, что российский диктатор Владимир Путин отвергает мирные усилия и хочет продолжения войны. Он отметил, что мировое сообщество имеет силу остановить его благодаря объединенному давлению и принципиальной позиции относительно полного, немедленного и безоговорочного прекращения огня.

"Заседание СБ ООН завтра вечером станет платформой для четкого выражения таких твердых позиций", - отметил Сибига.

Атака на Киев

Стоит напомнить, что в ночь на четверг, 31 июля, российская армия нанесла по Украине массированный удар. Они использовали 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К".

Одной из основных целей атаки стал Киев. В Святошинском районе был разрушен подъезд многоэтажки.

Согласно последним данным, было известно о 16 погибших, среди которых один ребенок - шестилетний мальчик.

Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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Война в Украине ООН Атака дронов Ракетная атака Российская Федерация
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