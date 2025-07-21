Сенатор Грэм анонсировал хорошую взбучку Путину от Трампа
Владимиру Путину лучше не испытывать терпение президента США Дональда Трампа. Китаю, Индии и Бразилии следует отказаться от дешевой российской нефти.
Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News.
"Путин, твой черед близится, Дональд Трамп - это Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии, и он собирается как следует надрать тебе зад", - сказал он.
По его словам, Трампу надоела эта игра. "Если бы я был на месте Путина, я бы поскорее сел за стол переговоров", - добавил сенатор.
Грэм заявил, что Трамп собирается ввести тарифы против тех, кто покупает российскую нефть: Китая, Индии и Бразилии.
"Вот что я сказал бы Китаю, Индии и Бразилии: если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть… мы обложим вас жесткими тарифами и раздавим вашу экономику", - сказал сенатор.
Скотти Шеффлер - американский гольфист, олимпийский чемпион, двукратный победитель Мастерз в 2022 и 2024 годах, победитель чемпионата PGA в 2025, более 80 недель лидер мирового рейтинга. Золотую олимпийскую медаль и звание олимпийского чемпиона Шеффлер завоевал на Парижской олимпиаде 2024 года.
Ультиматум Трампа
Напомним, Трамп 14 июля дал Путину 50 дней для того, чтобы прекратить военные действия против Украины. В противном случае президент США пообещал ввести против РФ жесткие санкции, которые коснуться таже покупателей российской нефти.
В то же время законопроект Грэма о 500%-ных пошлинах против покупателей российской нефти не будет рассматриваться в Сенате США.
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