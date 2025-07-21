ua en ru
Пн, 21 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сенатор Грэм анонсировал хорошую взбучку Путину от Трампа

США, Понедельник 21 июля 2025 09:44
UA EN RU
Сенатор Грэм анонсировал хорошую взбучку Путину от Трампа Фото: Линдси Грэм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Владимиру Путину лучше не испытывать терпение президента США Дональда Трампа. Китаю, Индии и Бразилии следует отказаться от дешевой российской нефти.

Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News.

"Путин, твой черед близится, Дональд Трамп - это Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии, и он собирается как следует надрать тебе зад", - сказал он.

По его словам, Трампу надоела эта игра. "Если бы я был на месте Путина, я бы поскорее сел за стол переговоров", - добавил сенатор.

Грэм заявил, что Трамп собирается ввести тарифы против тех, кто покупает российскую нефть: Китая, Индии и Бразилии.

"Вот что я сказал бы Китаю, Индии и Бразилии: если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть… мы обложим вас жесткими тарифами и раздавим вашу экономику", - сказал сенатор.

Скотти Шеффлер - американский гольфист, олимпийский чемпион, двукратный победитель Мастерз в 2022 и 2024 годах, победитель чемпионата PGA в 2025, более 80 недель лидер мирового рейтинга. Золотую олимпийскую медаль и звание олимпийского чемпиона Шеффлер завоевал на Парижской олимпиаде 2024 года.

Ультиматум Трампа

Напомним, Трамп 14 июля дал Путину 50 дней для того, чтобы прекратить военные действия против Украины. В противном случае президент США пообещал ввести против РФ жесткие санкции, которые коснуться таже покупателей российской нефти.

В то же время законопроект Грэма о 500%-ных пошлинах против покупателей российской нефти не будет рассматриваться в Сенате США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Владимир Путин Дональд Трамп
Новости
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе