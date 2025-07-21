Владимиру Путину лучше не испытывать терпение президента США Дональда Трампа. Китаю, Индии и Бразилии следует отказаться от дешевой российской нефти.

Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News .

"Путин, твой черед близится, Дональд Трамп - это Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии, и он собирается как следует надрать тебе зад", - сказал он.

По его словам, Трампу надоела эта игра. "Если бы я был на месте Путина, я бы поскорее сел за стол переговоров", - добавил сенатор.

Грэм заявил, что Трамп собирается ввести тарифы против тех, кто покупает российскую нефть: Китая, Индии и Бразилии.

"Вот что я сказал бы Китаю, Индии и Бразилии: если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть… мы обложим вас жесткими тарифами и раздавим вашу экономику", - сказал сенатор.

Скотти Шеффлер - американский гольфист, олимпийский чемпион, двукратный победитель Мастерз в 2022 и 2024 годах, победитель чемпионата PGA в 2025, более 80 недель лидер мирового рейтинга. Золотую олимпийскую медаль и звание олимпийского чемпиона Шеффлер завоевал на Парижской олимпиаде 2024 года.