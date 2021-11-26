ВООЗ визнала викликають стурбованість 5 штамів коронавірусу
Фото: ВООЗ віднесла п'ять штамів коронавірусу до викликають стурбованість (Getty Images)
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала викликають стурбованість п'ять штамів коронавірусу. Серед них і новий варіант COVID, виявлений в Південній Африці, отримав назву "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВООЗ.
В цей час ВООЗ відносить до викликаючих заклопотаність такі варіанти коронавірусу:
- Альфа (Британський) - B. 1.1.7, виявлений у Великобританії у вересні 2020 року;
- Бета (південноафриканський) - B.1.351, виявлений в пар в травні 2020-го;
- Гамма (Бразильський) - виявлений в Бразилії в листопаді минулого року;
- Дельта (індійський) - B.1.617. 2, виявлений в Індії в жовтні 2020 року;
- Омікрон - B. 1.1.529, виявлений в листопаді 2021 року в декількох країнах Південної Африки, включаючи Ботсвану, Лесото, Мозамбік.
Нагадаємо, штам "Омікрон" ВООЗ визнала таким, що викликає стурбованість на екстреному засіданні 26 листопада.
Відзначити, у Бельгії підтвердили перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529.
Як повідомляло РБК-Україна, BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину на ефективність від нового варіанту COVID.