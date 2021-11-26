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ВООЗ визнала викликають стурбованість 5 штамів коронавірусу

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Женева, П'ятниця 26 листопада 2021 20:45
ВООЗ визнала викликають стурбованість 5 штамів коронавірусу Фото: ВООЗ віднесла п'ять штамів коронавірусу до викликають стурбованість (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала викликають стурбованість п'ять штамів коронавірусу. Серед них і новий варіант COVID, виявлений в Південній Африці, отримав назву "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВООЗ.

В цей час ВООЗ відносить до викликаючих заклопотаність такі варіанти коронавірусу:

  • Альфа (Британський) - B. 1.1.7, виявлений у Великобританії у вересні 2020 року;
  • Бета (південноафриканський) - B.1.351, виявлений в пар в травні 2020-го;
  • Гамма (Бразильський) - виявлений в Бразилії в листопаді минулого року;
  • Дельта (індійський) - B.1.617. 2, виявлений в Індії в жовтні 2020 року;
  • Омікрон - B. 1.1.529, виявлений в листопаді 2021 року в декількох країнах Південної Африки, включаючи Ботсвану, Лесото, Мозамбік.

ВООЗ визнала викликають стурбованість 5 штамів коронавірусу

Нагадаємо, штам "Омікрон" ВООЗ визнала таким, що викликає стурбованість на екстреному засіданні 26 листопада.

Відзначити, у Бельгії підтвердили перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529.

Як повідомляло РБК-Україна, BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину на ефективність від нового варіанту COVID.

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ВООЗ Коронавірус
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