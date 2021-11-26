Новий COVID-штам: 12 країн ввели заборону на польоти в Південну Африку

У зв'язку з побоюваннями нового варіанту коронавірусу B.1.1.529 уряди держав почали вводити обмеження на польоти в країни Південної Африки. Зокрема, Іспанія, Філіппіни, Італія, Чехія, Японія та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Так, з вівторка, 30 Листопада заборону на авіарейси в Південну Африку і Ботсвану введе Іспанія.

Філіппіни також призупинили сьогодні в'їзні міжнародні рейси з Південної Африки та інших країн, де були зафіксовані випадки або ймовірність випадків захворювання новим варіантом коронавірусу-ПАР, Ботсвана, Намібія, Зімбабве, Лесото, Есватіні і Мозамбік. Обмеження діятимуть щонайменше до 15 грудня.

Крім того, в число країн, які ввели ряд обмежень на поїздки в країни Південної Африки увійшли Британія, Індія, Японія, Італія, Німеччина, Чехія, Франція, Нідерланди і Сінгапур.

Також заборону на поїздки у більшу частину Африки після виявлення нового варіанту вірусу B. 1.1.529 ввів Ізраїль.

"В цей час ми знаходимося на межі надзвичайного стану", - заявив прем'єр-міністр Нафталі Беннет, згідно із заявою його канцелярії, перш ніж розширити оголошену ним у четвер заборону на в'їзд іноземців з семи африканських країн і поїздки ізраїльтян в них.

Згідно з обмеженнями, всі африканські країни, за винятком країн Північної Африки, були додані в "червоний список" країн підвищеного ризику Ізраїлю.