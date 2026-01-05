США объявили Западное полушарие "исключительной зоной" своих интересов

Как сообщает РБК-Украина , об этом сказано в заметке Госдепартамента США в Х.

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения ситуации в Латинской Америке после задержания венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и сопровождалось жесткими сигналами Вашингтона в адрес ряда государств региона, в частности Кубы, Колумбии, Мексики и Ирана.

Кроме того, накануне, 4 января, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся видеть вокруг себя "жизнеспособные и успешные страны", из которых можно "свободно добывать нефть".

По словам Трампа, американское доминирование в Западном полушарии "больше никогда не будет поставлено под сомнение".

Последние заявления Трампа и его администрации свидетельствуют о резком усилении внешнеполитического курса США в Западном полушарии. Так, после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Вашингтон фактически демонстрирует готовность к жестким действиям и прямому вмешательству, давая понять, что американские интересы в регионе отныне будут защищаться без компромиссов.

Гренландия

Трамп вновь заявил, что США нуждаются в острове Гренландия "по соображениям национальной безопасности", отметив присутствие там российских и китайских судов. Он также поставил под сомнение способность Дании гарантировать безопасность региона.

Колумбия

Трамп резко высказался и в отношении президента Колумбии Густаво Петро, обвинив его в содействии наркотрафика. На вопрос журналистов о возможной операции США в Колумбии Трамп ответил: "Звучит хорошо".

Куба

Госсекретарь США Марко Рубио назвал кубинский режим "большой проблемой" и дал понять, что в Гаване есть серьезные основания для беспокойства.

Иран

Кроме того, Трамп повторил свои угрозы Ирану, где продолжаются антиправительственные протесты. Он заявил, что США "очень сильно ударят", если власти начнут массовые убийства протестующих.

Ранее Вашингтон уже наносил удары по иранским ядерным объектам, что привело к срыву переговоров по ядерной программе.