Головна » Новини » У світі

США оголосили Західну півкулю "винятковою зоною" своїх інтересів

США, Понеділок 05 січня 2026 21:28
UA EN RU
США оголосили Західну півкулю "винятковою зоною" своїх інтересів Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Госдепартамент США офіційно оголосив Західну півкулю своєю винятковою зоною інтересів, підтвердивши стратегічні пріоритети Америки у регіоні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано в дописі Госдепартаменту США в Х.

Заява пролунала на тлі різкого загострення ситуації у Латинській Америці після затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та супроводжувалася жорсткими сигналами Вашингтона на адресу низки держав регіону, зокрема Куби, Колумбії, Мексики та Ірану.

США оголосили Західну півкулю &quot;винятковою зоною&quot; своїх інтересів

Крім того, напередодні, 4 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати прагнуть бачити навколо себе "життєздатні й успішні країни", з яких можна "вільно видобувати нафту".

За словами Трампа, американське домінування в Західній півкулі "більше ніколи не буде поставлене під сумнів".

Останні заяви Трампа та його адміністрації свідчать про різке посилення зовнішньополітичного курсу США в Західній півкулі. Так, після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро Вашингтон фактично демонструє готовність до жорстких дій і прямого втручання, даючи зрозуміти, що американські інтереси в регіоні відтепер захищатимуться без компромісів.

Гренландія

Трамп знову заявив, що США потребують острів Гренландія "з міркувань національної безпеки", наголосивши на присутності там російських і китайських суден. Він також поставив під сумнів здатність Данії гарантувати безпеку регіону.

Колумбія

Трамп різко висловився й щодо президента Колумбії Густаво Петро, звинувативши його у сприянні наркотрафіку. На запитання журналістів про можливу операцію США в Колумбії Трамп відповів: "Звучить добре".

Куба

Держсекретар США Марко Рубіо назвав кубинський режим "великою проблемою" та дав зрозуміти, що в Гавані мають серйозні підстави для занепокоєння.

Іран

Крім того, Трамп повторив свої погрози Ірану, де тривають антиурядові протести. Він заявив, що США "дуже сильно вдарять", якщо влада почне масові вбивства протестувальників.

Раніше Вашингтон уже завдавав ударів по іранських ядерних об’єктах, що призвело до зриву переговорів щодо ядерної програми.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив низку різких заяв щодо країн Латинської Америки, зокрема Колумбії, Мексики та Куби.

Так, під час розмови з журналістами на борту Air Force One Дональд Трамп різко розкритикував керівництво Колумбії, назвавши президента країни "психічно хворою людиною" та звинувативши його у причетності до виготовлення й постачання кокаїну до США, водночас застерігши, що, за його словами, така ситуація не матиме тривалого продовження.

Це відбулося після того, як Штати провели операцію із захоплення президента Венесуели - Ніколаса Мадуро.

