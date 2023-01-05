Пентагон рассматривает возможность проведения учений для украинских военных в США

Сегодня, 5 января, Министерство обороны США заявило о том, что правительство сейчас рассматривает возможность проведения учений для украинских военных на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам представителя Министерства обороны, США рассматривают возможность учить украинских военных на территории своей страны. В частности, военных будут тренировать на системе Patriot и обучать по схеме "сочетания двух армий".

"Я считаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и отвоевывании территории", - сказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.