ua ru
Пт, 06 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пентагон рассматривает возможность проведения учений для украинских военных в США

Новина українською →
США, Четверг 05 января 2023 23:00
Пентагон рассматривает возможность проведения учений для украинских военных в США Фото: Пентагон рассматривает возможность проведения учений для украинских военных в США (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 января, Министерство обороны США заявило о том, что правительство сейчас рассматривает возможность проведения учений для украинских военных на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам представителя Министерства обороны, США рассматривают возможность учить украинских военных на территории своей страны. В частности, военных будут тренировать на системе Patriot и обучать по схеме "сочетания двух армий".

"Я считаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и отвоевывании территории", - сказал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Напомним, вчера, 4 января президент США Джо Байден подтвердил намерения США передать Украине БМП Bradley, а сегодня уже стало известно, что они будут в новом пакете помощи от Соединенных Штатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки
NEWS
США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ
США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет