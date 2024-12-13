США объявили новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Помощь Украине от США

Напомним, после президентских выборов администрация президента США начала чаще объявлять пакеты военной помощи Украине. Причиной стала победа на выборах Дональда Трампа, который может прекратить поставки оружия украинским защитникам.

Как заверял государственный секретарь США Энтони Блинкен, президент США Джо Байден планирует потратить все средства, которые были выделены Конгрессом на военную помощь Украине, до окончания срока своих полномочий.

В частности, 2 декабря в Пентагоне объявили о пакете военной помощи для Украины, в который вошло вооружение стоимостью 725 млн долларов.

Речь шла о боеприпасах для систем ПВО NASAMS, боеприпасах для HIMARS, беспилотниках, наземных минах и не только.

К слову, ранее Блинкен подчеркивал, что страны НАТО не позволят российскому диктатору Владимиру Путину использовать зиму в качестве оружия против Украины. Это произошло после массированных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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