Блинкен: НАТО не позволит Путину использовать зиму в качестве оружия против Украины
Североатлантический альянс не даст России использовать зиму в качестве оружия против мирных украинцев. Такой метод войны пытается использовать российский диктатор Владимир Путин.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, союзники по НАТО полны решимости убедиться в том, что у Украины есть все необходимое, чтобы справиться с тем, с чем она сталкивается на поле боя.
"А также справиться с продолжающимся “наступлением” на ее энергетическую инфраструктуру, когда Путин снова использует зиму в качестве оружия, пытаясь заморозить людей в их домах, отключить свет - мы не позволим этому случиться", - заверил глава Госдепа.
Удары по украинской энергетике
Напомним, российские оккупанты продолжают атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Такие удары происходят на фоне холодной погоды.
За последние несколько недель враг уже провел несколько массированных обстрелов Украины, целью которых была энергетика. Из-за этого по всей стране ежедневно вводят графики отключений света. Также у украинцев есть проблемы с отоплением.
Недавно спикер Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс отмечал, что российские атаки на энергетику влияют на выживание мирных украинцев.
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