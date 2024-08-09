США объявили новый пакет военной помощи Украине

Помощь для Украины от США

Напомним, последний раз США выделяли военную помощь для Украины 29 июля.

Тогда США предоставили Украине вооружение в рамках двух пакетов военной помощи. Туда вошли ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Перед этим США выделили пакет военной помощи Украине на 225 млн долларов 11 июля. Он был ключевым для Украины, поскольку в него вошла одна система противовоздушной обороны Patriot.

Также в пакет вошли снаряды NASAMS, боеприпасы HIMARS и не только.

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