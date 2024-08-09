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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 9 серпня, оголосили новий пакет військової допомоги для України на 125 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу Міністерства оборони США.

"Цей пакет, орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальні потреби, в тому числі: засоби протиповітряної оборони; багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю", - зазначили у Пентагоні.

До нового пакета увійшли:

  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • багатофункціональні радари;
  • протитанкові ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • неназвана кількість броньованих машин HMMWV;
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;
  • запчастини та допоміжне обладнання. 

Допомога для України від США

Нагадаємо, востаннє США виділяли військову допомогу для України 29 липня.

Тоді США надали Україні озброєння у рамках двох пакетів військової допомоги. Туди, зокрема, увійшли ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Перед цим США виділили пакет військової допомоги Україні на 225 млн доларів 11 липня. Він був ключовим для України, оскільки до нього увійшла одна система протиповітряної оборони Patriot.

Також у пакет увійшли снаряди для NASAMS, боєприпаси HIMARS і не тільки.

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Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійськова допомога