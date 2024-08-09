США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Допомога для України від США

Нагадаємо, востаннє США виділяли військову допомогу для України 29 липня.

Тоді США надали Україні озброєння у рамках двох пакетів військової допомоги. Туди, зокрема, увійшли ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Перед цим США виділили пакет військової допомоги Україні на 225 млн доларів 11 липня. Він був ключовим для України, оскільки до нього увійшла одна система протиповітряної оборони Patriot.

Також у пакет увійшли снаряди для NASAMS, боєприпаси HIMARS і не тільки.

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