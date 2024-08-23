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Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", - заявил Байден.

По его словам, он беседовал с президентом Владимиром Зеленским. Он также объявил о том, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий:

  • ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины;
  • оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковыми ракетами для защиты от эволюционирующей тактики России на поле боя;
  • боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, защищающие их.

Отметим, что перед этим издание Associated Press рассказывало, что может войти в новый пакет помощи. По информации журналистов, речь идет о:

  • боеприпасы к реактивным системам HIMARS;
  • ракеты для систем противовоздушной обороны;
  • противотанковые ракеты Javelin и ряд других противотанковых ракет;
  • системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • транспортные средства и другое оборудование.

Пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники из американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей украинских сил обороны. Это означает, что ее возьмут со складов Пентагона и смогут доставить в Украину гораздо быстрее.

Помощь Украине от США

Соединенные Штаты Америки являются безусловными лидерами по оказанию помощи Украине. Напомним, что ранее последний пакет военной помощи от Вашингтона Киев получал 9 августа.

Тогда в пакет, стоимостью 125 млн долларов, вошли средства противовоздушной обороны, многофункциональные РЛС для выявления и противодействия артиллерии противника, противотанковое оружие и т.д.

Кроме того, как ранее писало Politico со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома, США готовы передать Украине дальнобойные ракеты JASSM для истребителей F-16 . Впрочем, решение пока не принято, поскольку администрация президента США Джо Байдена прорабатывает "сложные детали". Они касаются проверки передачи чувствительных технологий и того, чтобы украинские самолеты могли запускать такие ракеты.

Соединенные Штаты Америки также позволяют Украине бить на территории России своим оружием во время операции в Курской области. Однако в Белом доме все еще не изменили свою позицию по ограничениям на удары вглубь РФ американским вооружением.

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