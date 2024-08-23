США позволяют Украине бить по Курской области, но есть вопросы по стратегическим целям

Политика США позволяет Украине вести ответный огонь для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включающего Курскую область РФ. Однако Пентагон не до конца понимает, как Курская операция вписывается в "стратегические цели на поле боя" для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх, которое цитирует Голос Америки .

Сингх, прежде всего, сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин на днях планирует провести еще один разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Он, в частности, будет касаться и наступательной операции ВСУ в Курской области.

Представительница Пентагона заявила, что США пока неизвестны цели Киева в Курской операции, но напомнила заявление президента Владимира Зеленского о необходимости создания буферной зоны. По словам Сингх, создание такой зоны должно предусматривать построение нескольких оборонительных линий, и у Пентагона якобы есть вопросы относительно того, как Курская операция вписывается в "стратегические цели на поле боя" для ВСУ.

Чиновница отметила, что политика США "позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защититься от российских нападений из этого приграничного региона, а этот регион включает Курскую [область РФ], включает [границу] Сумской области". "Они (украинцы, – ред.) защищают себя от атак в рамках этого региона", сказала Сингх.

Она также анонсировала новые пакеты оборонной помощи Украине от США, однако никаких деталей не озвучила.

Заявление Зеленского