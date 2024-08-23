Байден поговорив із Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", - заявив Байден.
За його словами, він мав сьогодні розмову з президентом Володимиром Зеленським. Він також оголосив про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який включає:
Зазначимо, що перед цим видання Associated Press розповідало, що може увійти до нового пакета допомоги. За інформацією журналістів, йдеться про:
Пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб українських Сил оборони. Це означає, що її візьмуть зі складів Пентагону і зможуть доставити в Україну значно швидше.
Сполучені Штати Америки є безумовними лідерами з надання допомоги Україні. Нагадаємо, що до цього останній пакет військової допомоги від Вашингтона Київ отримував 9 серпня.
Тоді до пакета, вартістю 125 млн доларів, увійшли: засоби протиповітряної оборони, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника, протитанкова зброя тощо.
Крім того, як раніше писало Politico з посиланням на неназваного посадовця Білого дому, США готові передати Україні далекобійні ракети JASSM для винищувачів F-16. Втім, рішення нібито поки не прийнято, оскільки адміністрація президента США Джо Байдена опрацьовує "складні деталі". Вони стосуються перевірки передачі чутливих технологій та забезпечення того, щоб українські літаки могли запускати такі ракети.
Додамо, що Сполучені Штати Америки також дозволяють Україні бити на території Росії своєю зброєю під час операції в Курській області. Однак у Білому домі все ще не змінили свою позицію щодо обмежень на удари вглиб РФ американським озброєнням.
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