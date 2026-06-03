RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США объявили о новых санкциях против Ирана

06:30 03.06.2026 Ср
2 мин
Какие компании попали под ограничения?
aimg Эдуард Ткач
Фото: глава Минфина США Скотт Бессент (Getty Images)

Соединенные Штаты во вторник ввели новые санкции против Ирана. Ограничения коснулись физических лиц и криптовалютных бирж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина США.

Читайте также: Иран выставил США шесть требований для мира: что входит в перечень

Согласно публикации министерства, страна ввела санкции против четырех граждан Ирана и четырех иранских бирж цифровых активов, а именно: Nobitex, Bitpin, Ramzinex и Wallex.

Также в ведомстве добавили, что финансовые учреждения и частные лица других стран - могут быть подвергнуты санкциям, если будут совершать определенные сделки с четырьмя вышеупомянутыми фирмами.

Что еще известно

Напомним, раннее неделю назад США тоже ввели санкции против Ирана, но против торговли нефтью. Под ограничения попали 8 судов, которые транспортируют иранскую сырую нефть и нефтепродукты на мировые рынки.

Также под санкциями оказались более чем 15 компаний, включая Worth Seen Energy Limited и Mehdiyev Trading в Гонконге, и Symphony Shipping and Maritime Management в Дубае.

Как пояснили в Минфина США, некоторые из иранских организаций, попавших под санкции, используют инфраструктуру по продаже нефти, принадлежащую иранским вооруженным силам - для закупки нефтепродуктов за пределами Ирана.

К слову, на днях в Reuters вышел материал, в котором говорилось, что Иран хочет достичь временной сделки США, чтобы ослабить экономическое давление на страну и стабилизировать ситуацию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранСанкции против Ирана