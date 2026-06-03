США объявили о новых санкциях против Ирана

Что еще известно

Напомним, раннее неделю назад США тоже ввели санкции против Ирана, но против торговли нефтью. Под ограничения попали 8 судов, которые транспортируют иранскую сырую нефть и нефтепродукты на мировые рынки.

Также под санкциями оказались более чем 15 компаний, включая Worth Seen Energy Limited и Mehdiyev Trading в Гонконге, и Symphony Shipping and Maritime Management в Дубае.

Как пояснили в Минфина США, некоторые из иранских организаций, попавших под санкции, используют инфраструктуру по продаже нефти, принадлежащую иранским вооруженным силам - для закупки нефтепродуктов за пределами Ирана.

К слову, на днях в Reuters вышел материал, в котором говорилось, что Иран хочет достичь временной сделки США, чтобы ослабить экономическое давление на страну и стабилизировать ситуацию.