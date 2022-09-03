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США схвалили продаж озброєнь Тайваню на 1 млрд доларів. Китай відреагував

Фото: США схвалили продаж озброєнь Тайваню на 1 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати оголосили в п'ятницю про три контракти на 1,1 млрд доларів на продаж Тайваню озброєнь і надання технічних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пакет включає 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу "повітря-повітря". Зокрема, це ракети Sidewinder і супутнє обладнання на суму близько 85,6 млн доларів, ракети Harpoon і супутнє обладнання на суму близько 355 млн доларів.

Також йдеться про підтримку тайванської програми радарів спостереження і супутньому обладнанню на близько 665,4 млн доларів.

Прессекретар китайського посольства у Вашингтоні Лю Пен'юй заявив, що продаж зброї Тайваню і військові контакти можуть призвести до ще більшого збитку для відносин США і КНР, а також загострити ситуацію в Тайванській протоці.

Зазначимо, що пакет був оголошений після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі і агресивних військових навчань Китаю навколо Тайваню.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США працює над законопроєктами, які дозволять прискорити постачання озброєнь Тайваню і позбутися бюрократичних перешкод.

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