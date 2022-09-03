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США одобрили продажу вооружений Тайваню на 1 млрд долларов. Китай отреагировал

Фото: США одобрили продажу вооружений Тайваню на 1 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты объявили в пятницу о трех контрактах на 1,1 млрд долларов на продажу Тайваню вооружений и предоставление технических услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пакет включает 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух-воздух". В частности, это ракеты Sidewinder и сопутствующее оборудование на сумму около 85,6 млн долларов, ракеты Harpoon и сопутствующее оборудование на сумму около 355 млн долларов.

Также речь идет о поддержке тайваньской программы радаров наблюдения и сопутствующем оборудовании на около 665,4 млн долларов.

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что продажа оружия Тайваню и военные контакты могут привести к еще большему ущербу для отношений США и КНР, а также обострить обстановку в Тайваньском проливе.

Отметим, что пакет был объявлен после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и агрессивных военных учений Китая вокруг Тайваня.

Ранее сообщалось, что Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню и избавиться от бюрократических препятствий.

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