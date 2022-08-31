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У Конгресі США планують прискорити поставки озброєнь Тайваню

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Тайвань, Середа 31 серпня 2022 04:00
У Конгресі США планують прискорити поставки озброєнь Тайваню Фото: у Конгресі США планують прискорити поставки озброєнь Тайваню (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Конгрес США працює над законопроєктами, які дозволять прискорити постачання озброєнь Тайваню, позбутися бюрократичних перешкод.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News, про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати Представників Конгресу США Грегорі Мікс.

За його словами, конгресмени зараз "працюють над законопроєктами, які допоможуть прискорити і скоротити бюрократичну тяганину з метою швидше поставити Тайваню необхідні озброєння і військову техніку".

Своєю чергою старший республіканець комітету Майкл Маккол (від штату Техас) повідомив, що дану проблему буде нелегко вирішити у зв'язку з тим, що у неї багато причин - від затримок в уряді до проблем з ланцюгами постачання і виробничими вимогами.

Як нагадує видання, Білий дім схвалив продаж Тайваню 10 систем озброєнь, які він ще не отримав - деякі з них не будуть поставлені до кінця десятиліття. При цьому, пояснює Defense News, недавні проблеми з ланцюгами постачання, пов'язані з пандемією, тільки посилили поточну ситуацію.

За даними тижневика, Україна, низка країн Близького Сходу та Східної Європи "випереджають Тайвань у черзі" за деякими американськими озброєннями і технікою.

Нагадаємо, що у Білому домі хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів.

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