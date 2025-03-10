Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Там у него пройдет ряд встреч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Президент Владимир Зеленский в понедельник прибыл в саудовский город Джидда", - пишет Reuters со ссылкой на украинского чиновника.
Переговоры в Саудовской Аравии
Напомним, завтра в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между украинской и американской делегациями. Ранее было известно, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию накануне этих переговоров, но участия во встрече делегаций он не будет принимать.
Известно, что в состав американской делегации войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
В то же время в украинскую делегацию должны войти как минимум руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.
По словам самого Зеленского, в Саудовской Аравии у него состоится встреча с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.
"После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире", - подчеркнул Зеленский.
Подробнее о предстоящих переговорах делегаций - читайте в материале РБК-Украина "Новый раунд. Что известно о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии".
Также стоит напомнить, что 18 февраля в Эр-Риядде состоялись первые с начала полномасштабной войны переговоры между делегациями США и России.
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