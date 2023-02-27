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США ожидают от МВФ скорейшего запуска программы для Украины

Фото: Джанет Йеллен, глава Минфина США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки рассчитывают, что Международный валютный фонд будет быстро продвигаться к запуску кредитной программы для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства финансов США Джанет Йеллен.

"Поскольку США продолжают оказывать Украине экономическую поддержку, мы будем добиваться более активных действий от наших союзников и партнеров. Мы ожидаем от МВФ скорейшего продвижения к созданию амбициозной и полностью финансируемой программы. И мы готовы поддержать Украину в обеспечении того, чтобы это произошло своевременно", - подчеркнула министр.

Она также добавила, что США готовы поддержать Украину в ее усилиях по восстановлению страны. В рамках этого Украина, Соединенные Штаты, Европейская комиссия и остальные страны "Большой семерки" создали инклюзивную платформу для мобилизации доноров со всего мира и координации потоков помощи.

Напомним, ранее Йеллен заявляла, что США поддерживают новую кредитную программу Международного валютного фонда для Украины.

Также мы писали, что премьер Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали новой программы МВФ для нашей страны.

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