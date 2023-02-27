США ожидают от МВФ скорейшего запуска программы для Украины

"Поскольку США продолжают оказывать Украине экономическую поддержку, мы будем добиваться более активных действий от наших союзников и партнеров. Мы ожидаем от МВФ скорейшего продвижения к созданию амбициозной и полностью финансируемой программы. И мы готовы поддержать Украину в обеспечении того, чтобы это произошло своевременно", - подчеркнула министр.

Она также добавила, что США готовы поддержать Украину в ее усилиях по восстановлению страны. В рамках этого Украина, Соединенные Штаты, Европейская комиссия и остальные страны "Большой семерки" создали инклюзивную платформу для мобилизации доноров со всего мира и координации потоков помощи.