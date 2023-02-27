США очікують від МВФ якнайшвидшого запуску програми для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міністерства фінансів США Джанет Єллен.

"Оскільки США продовжують надавати Україні економічну підтримку, ми добиватимемося більш активних дій від наших союзників і партнерів. Ми очікуємо від МВФ якнайшвидшого просування до створення амбітної та повністю фінансованої програми. І ми готові підтримати Україну у забезпеченні того, щоб це сталося своєчасно", - наголосила міністр.

Вона також додала, що США готові підтримати Україну у її зусиллях щодо відновлення країни. У рамках цього Україна, Сполучені Штати, Європейська комісія та решта країн "Великої сімки" створили інклюзивну платформу для мобілізації донорів з усього світу та координації потоків допомоги.