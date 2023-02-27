UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США очікують від МВФ якнайшвидшого запуску програми для України

Фото: Джанет Єллен, голова Мінфіну США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки розраховують, що Міжнародний валютний фонд швидко просуватиметься до запуску кредитної програми для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міністерства фінансів США Джанет Єллен.

"Оскільки США продовжують надавати Україні економічну підтримку, ми добиватимемося більш активних дій від наших союзників і партнерів. Ми очікуємо від МВФ якнайшвидшого просування до створення амбітної та повністю фінансованої програми. І ми готові підтримати Україну у забезпеченні того, щоб це сталося своєчасно", - наголосила міністр.

Вона також додала, що США готові підтримати Україну у її зусиллях щодо відновлення країни. У рамках цього Україна, Сполучені Штати, Європейська комісія та решта країн "Великої сімки" створили інклюзивну платформу для мобілізації донорів з усього світу та координації потоків допомоги.

Нагадаємо, раніше Єллен заявляла, що США підтримують нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду для України.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі нової програми МВФ для нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиМВФДопомога Україні