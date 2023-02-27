США ожидают от МВФ скорейшего запуска программы для Украины
Соединенные Штаты Америки рассчитывают, что Международный валютный фонд будет быстро продвигаться к запуску кредитной программы для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства финансов США Джанет Йеллен.
"Поскольку США продолжают оказывать Украине экономическую поддержку, мы будем добиваться более активных действий от наших союзников и партнеров. Мы ожидаем от МВФ скорейшего продвижения к созданию амбициозной и полностью финансируемой программы. И мы готовы поддержать Украину в обеспечении того, чтобы это произошло своевременно", - подчеркнула министр.
Она также добавила, что США готовы поддержать Украину в ее усилиях по восстановлению страны. В рамках этого Украина, Соединенные Штаты, Европейская комиссия и остальные страны "Большой семерки" создали инклюзивную платформу для мобилизации доноров со всего мира и координации потоков помощи.
Напомним, ранее Йеллен заявляла, что США поддерживают новую кредитную программу Международного валютного фонда для Украины.
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