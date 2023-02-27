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США очікують від МВФ якнайшвидшого запуску програми для України

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Київ, Понеділок 27 лютого 2023 19:26
США очікують від МВФ якнайшвидшого запуску програми для України Фото: Джанет Єллен, голова Мінфіну США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки розраховують, що Міжнародний валютний фонд швидко просуватиметься до запуску кредитної програми для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міністерства фінансів США Джанет Єллен.

"Оскільки США продовжують надавати Україні економічну підтримку, ми добиватимемося більш активних дій від наших союзників і партнерів. Ми очікуємо від МВФ якнайшвидшого просування до створення амбітної та повністю фінансованої програми. І ми готові підтримати Україну у забезпеченні того, щоб це сталося своєчасно", - наголосила міністр.

Вона також додала, що США готові підтримати Україну у її зусиллях щодо відновлення країни. У рамках цього Україна, Сполучені Штати, Європейська комісія та решта країн "Великої сімки" створили інклюзивну платформу для мобілізації донорів з усього світу та координації потоків допомоги.

Нагадаємо, раніше Єллен заявляла, що США підтримують нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду для України.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі нової програми МВФ для нашої країни.

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