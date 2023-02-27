США очікують від МВФ якнайшвидшого запуску програми для України
Сполучені Штати Америки розраховують, що Міжнародний валютний фонд швидко просуватиметься до запуску кредитної програми для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міністерства фінансів США Джанет Єллен.
"Оскільки США продовжують надавати Україні економічну підтримку, ми добиватимемося більш активних дій від наших союзників і партнерів. Ми очікуємо від МВФ якнайшвидшого просування до створення амбітної та повністю фінансованої програми. І ми готові підтримати Україну у забезпеченні того, щоб це сталося своєчасно", - наголосила міністр.
Вона також додала, що США готові підтримати Україну у її зусиллях щодо відновлення країни. У рамках цього Україна, Сполучені Штати, Європейська комісія та решта країн "Великої сімки" створили інклюзивну платформу для мобілізації донорів з усього світу та координації потоків допомоги.
Нагадаємо, раніше Єллен заявляла, що США підтримують нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду для України.
Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі нової програми МВФ для нашої країни.
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