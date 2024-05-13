РФ пытается прорваться не только в Харьковской области: что происходит на фронте
Российские оккупанты продолжают попытки своего наступления в Харьковской области. Также их штурмы зафиксировали на Кураховском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Столкновения и обстрелы
За сутки зафиксировано около 140 боевых столкновений.
Россияне нанесли 6 ракетных и 64 авиационных удара, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на отдельных направлениях
- На Харьковском направлении по состоянию на 20:00 известно о 13 боевых столкновениях. Украинские воины наносят удары по врагу и наращивают усилия. Также они закрепляются на занятых позициях, оборудуют запасные позиции. Продолжается эвакуация, которой содействуют Силы обороны.
- На Купянском направлении нашими воинами в течение текущих суток отбито 15 атак.
- На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 9.
- На Северском направлении противник совершил 15 атак, успеха не имел.
- На Покровском направлении количество вражеских атак выросло до 33.
- На Кураховском направлении враг, при поддержке авиации, 13 раз пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел.
- На Времовском направлении нашими защитниками в общей сложности отбито 11 атак в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское.
- На остальных направлениях обстановка без изменений.
Атаки ВСУ
В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов и 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Наступление в Харьковской области
Отметим, россияне уже несколько дней продолжают наступление на Харьковскую область. Для этого они сосредоточили большое количество своих солдат.
Бойцы ВСУ активно уничтожают живую силу и технику врага. Также сегодня, 13 мая, они достигли определенных успехов, о чем в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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