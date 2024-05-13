РФ пытается прорваться не только в Харьковской области: что происходит на фронте

Российские оккупанты продолжают попытки своего наступления в Харьковской области. Также их штурмы зафиксировали на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook .

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов и 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Россияне нанесли 6 ракетных и 64 авиационных удара, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Наступление в Харьковской области

Отметим, россияне уже несколько дней продолжают наступление на Харьковскую область. Для этого они сосредоточили большое количество своих солдат.

Бойцы ВСУ активно уничтожают живую силу и технику врага. Также сегодня, 13 мая, они достигли определенных успехов, о чем в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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