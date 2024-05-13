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РФ пытается прорваться не только в Харьковской области: что происходит на фронте

Украина, Понедельник 13 мая 2024 21:24
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РФ пытается прорваться не только в Харьковской области: что происходит на фронте Иллюстративное фото: украинские защитники отбивают штурмы россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты продолжают попытки своего наступления в Харьковской области. Также их штурмы зафиксировали на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Столкновения и обстрелы

За сутки зафиксировано около 140 боевых столкновений.

Россияне нанесли 6 ракетных и 64 авиационных удара, совершили 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на отдельных направлениях

  • На Харьковском направлении по состоянию на 20:00 известно о 13 боевых столкновениях. Украинские воины наносят удары по врагу и наращивают усилия. Также они закрепляются на занятых позициях, оборудуют запасные позиции. Продолжается эвакуация, которой содействуют Силы обороны.
  • На Купянском направлении нашими воинами в течение текущих суток отбито 15 атак.
  • На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 9.
  • На Северском направлении противник совершил 15 атак, успеха не имел.
  • На Покровском направлении количество вражеских атак выросло до 33.
  • На Кураховском направлении враг, при поддержке авиации, 13 раз пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел.
  • На Времовском направлении нашими защитниками в общей сложности отбито 11 атак в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское.
  • На остальных направлениях обстановка без изменений.

Атаки ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов и 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Наступление в Харьковской области

Отметим, россияне уже несколько дней продолжают наступление на Харьковскую область. Для этого они сосредоточили большое количество своих солдат.

Бойцы ВСУ активно уничтожают живую силу и технику врага. Также сегодня, 13 мая, они достигли определенных успехов, о чем в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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