США оголосять про санкції проти Росії завтра: передбачають заборону на нові інвестиції

США оголосять про нові санкції проти РФ у середу, 6 квітня. Обмеження включатимуть заборону на нові інвестиції в Росію і ряд інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента телеканалу CNN Кейтлан Коллінз .

"Завтра США оголосять про нові санкції щодо Росії в координації з країнами G7 і ЄС", - написала вона в Twitter.

За її словами, пакет санкцій передбачає повну заборону на нові інвестиції в Росію, посилення обмежень щодо російських фінансових установ і державних підприємств. Також санкції планується накласти на чиновників РФ і членів їх сімей.