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США оголосять про санкції проти Росії завтра: передбачають заборону на нові інвестиції

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Вашингтон, Вівторок 05 квітня 2022 20:16
США оголосять про санкції проти Росії завтра: передбачають заборону на нові інвестиції Фото: США оголосять нові санкції проти Росії 6 квітня (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США оголосять про нові санкції проти РФ у середу, 6 квітня. Обмеження включатимуть заборону на нові інвестиції в Росію і ряд інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента телеканалу CNN Кейтлан Коллінз.

"Завтра США оголосять про нові санкції щодо Росії в координації з країнами G7 і ЄС", - написала вона в Twitter.

За її словами, пакет санкцій передбачає повну заборону на нові інвестиції в Росію, посилення обмежень щодо російських фінансових установ і державних підприємств. Також санкції планується накласти на чиновників РФ і членів їх сімей.

Нагадаємо, раніше Білий дім анонсував введення нових санкцій проти Росії. Зазначалося, що обмеження введуть на цьому тижні.

Зазначимо, напередодні в ЄС розкрили склад нових санкцій проти Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, глава ОП Андрій Єрмак закликав ЄС не обмежуватися напівзаходами, а вводити проти Росії повноцінне ембарго.

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