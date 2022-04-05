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Єрмак про новий пакет санкцій ЄС: ніякі обмеження не замінять ембарго

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 15:42
Єрмак про новий пакет санкцій ЄС: ніякі обмеження не замінять ембарго Фото: глава ОП Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава офісу президента України Андрій Єрмак закликав ЄС, при розробці нового пакету санкцій Росії, наслідувати приклад Польщі та країнам Балтії. Він підкреслив, що ніякі обмеження не замінять ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Єрмака.

Глава ОП зазначив, що в західних ЗМІ почала з'являтися інформація про підготовку країнами ЄС нового санкційного пакета проти Росії. За його словами, Брюссель планує ввести обмеження на імпорт російських калійних добрив, цементу, деревини, каучуку, ікри і горілки.

Крім того, додав Єрмак, існує ймовірність заборони на експорт до Росії напівпровідників та обладнання, зокрема для виробництва скрапленого газу. ТАКОЖ ЄС розглядає можливість введення обмежень щодо російської нафти і вугілля в якості альтернативи енергетичному ембарго.

Єрмак закликав ЄС зрозуміти, що нафтове ембарго і санкції проти російських банків - це кроки, які необхідні для припинення війни в Україні, оскільки зруйнують російську економіку.

"Тому західним лідерам слід наслідувати приклад Польщі та країн Балтії. І не варто шукати напівзаходи, як це було у 2014 році. Ніякі обмеження не замінять ембарго", - підсумував глава ОП.

Нагадаємо, сьогодні західні видання-The Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg - з посиланням на джерела повідомили, що ЄС на даному етапі не планує вводити ембарго на енергоносії з Росії.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонує країнам ЄС нові санкції проти Росії. Очікувалося, що вони включать в себе заборону на імпорт вугілля, каучуку, хімікатів та інших товарів з Росії.

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