Єрмак про новий пакет санкцій ЄС: ніякі обмеження не замінять ембарго

Глава офісу президента України Андрій Єрмак закликав ЄС, при розробці нового пакету санкцій Росії, наслідувати приклад Польщі та країнам Балтії. Він підкреслив, що ніякі обмеження не замінять ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Єрмака.

Глава ОП зазначив, що в західних ЗМІ почала з'являтися інформація про підготовку країнами ЄС нового санкційного пакета проти Росії. За його словами, Брюссель планує ввести обмеження на імпорт російських калійних добрив, цементу, деревини, каучуку, ікри і горілки.

Крім того, додав Єрмак, існує ймовірність заборони на експорт до Росії напівпровідників та обладнання, зокрема для виробництва скрапленого газу. ТАКОЖ ЄС розглядає можливість введення обмежень щодо російської нафти і вугілля в якості альтернативи енергетичному ембарго.

Єрмак закликав ЄС зрозуміти, що нафтове ембарго і санкції проти російських банків - це кроки, які необхідні для припинення війни в Україні, оскільки зруйнують російську економіку.

"Тому західним лідерам слід наслідувати приклад Польщі та країн Балтії. І не варто шукати напівзаходи, як це було у 2014 році. Ніякі обмеження не замінять ембарго", - підсумував глава ОП.