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Закриття портів і вугільне ембарго. У ЄС розкрили склад нових санкцій проти РФ

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Брюссель, Вівторок 05 квітня 2022 16:03
Закриття портів і вугільне ембарго. У ЄС розкрили склад нових санкцій проти РФ Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен розкрила вміст п'ятого пакета санкцій проти Росії. За її словами, вони включають в себе закриття портів для російських суден, вугільне ембарго і ще ряд обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії.

"Росія веде жорстоку, нещадну війну, в тому числі і проти мирного населення України. Нам потрібно підтримувати максимальний тиск в цей критичний момент. Тому сьогодні ми пропонуємо п'ятий пакет санкцій", - сказала вона.

За її словами, ЄС заборонить експорт до Росії напівпровідників, машин та транспортного обладнання на суму 10 млрд євро. Крім того, російським судам заборонять входити до портів Євросоюзу.

Також, додала глава Єврокомісії, російським компаніям буде заборонено брати участь у держзакупівлях ЄС. Брюссель заборонить транзакції із чотирма банками Росії, включаючи ВТБ. Крім того, запроваджується заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 млрд євро на рік.

Нагадаємо, раніше голова ВП Андрій Єрмак закликав ЄС не обмежуватися напівзаходами, а вводити проти Росії повноцінне ембарго.

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