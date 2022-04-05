ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США объявят о санкциях против России завтра: предусматривают запрет на новые инвестиции

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 05 апреля 2022 20:16
США объявят о санкциях против России завтра: предусматривают запрет на новые инвестиции Фото: США объявят новые санкции против России 6 апреля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США объявят о новых санкциях против РФ в среду, 6 апреля. Ограничения будут включать запрет на новые инвестиции в Россию и ряд других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента телеканала CNN Кейтлан Коллинз.

"Завтра США объявят о новых санкциях в отношении России в координации со странами G7 и ЕС", - написала она в Twitter.

По ее словам, пакет санкций предусматривает полный запрет на новые инвестиции в Россию, усиление ограничений в отношении российских финансовых учреждений и государственных предприятий. Также санкции планируется наложить на чиновников РФ и членов их семей.

Напомним, ранее Белый дом анонсировал введение новых санкций против России. Отмечалось, что ограничения введут на этой неделе.

Отметим, накануне в ЕС раскрыли состав новых санкций против России.

Как сообщало РБК-Украина, глава ОП Андрей Ермак призвал ЕС не ограничиваться полумерами, а вводить против России полноценное эмбарго.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Санкции Война России против Украины
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации