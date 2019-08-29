Болтон: США незабаром вирішать питання військової допомоги Україні

Фото: Джон Болтон (РБК-Україна)

Раніше Дональд Трамп доручив переглянути ефективність військової допомоги Києву

Сполучені Штати Америки (США) найближчим часом приймуть рішення з військової допомоги для України. Про це в ході візиту до Білорусі заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передають білоруські ЗМІ.

Зокрема, Болтон прокоментував рішення президента США Дональда Трампа переглянути військову допомогу для України.

"Найближчим часом буде відповідь... В минулому і в даний час існує широке співробітництво США в сфері оборони з Україною та іншими країнами в регіоні. Воно було взаємовигідним для всіх країн. Найближчим часом ми визначимося і приймемо рішення з цього приводу", - заявив він.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Трамп розпорядився поки призупинити військову допомогу Україні, щоб переконатися в ефективності використання цієї допомоги в інтересах Вашингтона.

Нагадаємо, в червні в Конгресі США схвалили ще 300 млн доларів військової допомоги Україні. Проект спрямований на надання Києву ракет для систем берегової охорони і протикорабельних ракет.

У той же час у серпні Трамп призупинив дію фондів американської іноземної допомоги.