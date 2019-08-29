ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Болтон: США незабаром вирішать питання військової допомоги Україні

Новини » Політика    29.08.2019 - 20:32
Болтон: США незабаром вирішать питання військової допомоги Україні
Фото: Джон Болтон (РБК-Україна)

Раніше Дональд Трамп доручив переглянути ефективність військової допомоги Києву

Сполучені Штати Америки (США) найближчим часом приймуть рішення з військової допомоги для України. Про це в ході візиту до Білорусі заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передають білоруські ЗМІ.

Зокрема, Болтон прокоментував рішення президента США Дональда Трампа переглянути військову допомогу для України.

"Найближчим часом буде відповідь... В минулому і в даний час існує широке співробітництво США в сфері оборони з Україною та іншими країнами в регіоні. Воно було взаємовигідним для всіх країн. Найближчим часом ми визначимося і приймемо рішення з цього приводу", - заявив він.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Трамп розпорядився поки призупинити військову допомогу Україні, щоб переконатися в ефективності використання цієї допомоги в інтересах Вашингтона.

Нагадаємо, в червні в Конгресі США схвалили ще 300 млн доларів військової допомоги Україні. Проект спрямований на надання Києву ракет для систем берегової охорони і протикорабельних ракет.

У той же час у серпні Трамп призупинив дію фондів американської іноземної допомоги.

Американський зріджений газ через з Польщу доставлять в Україну
Новини України Сполучені Штати Америкивоенная помощьДжон Болтон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся