В США пояснили, чому закликали своїх громадян терміново виїхати з України

Як це пояснюють

"Державний департамент США не має більш високого пріоритету, ніж безпека громадян США за кордоном. Ми прагнемо надавати громадянам США чітку, своєчасну та достовірну інформацію про кожну країну світу, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення про поїздки", - пояснюють виданню.

Тобто, таким чином посольства та консульства США за кордоном випускають оповіщення за необхідності, щоб повідомляти громадян США про конкретні події та зміни, що відбуваються на місцевому рівні, в режимі реального часу.

"Не подорожувати"

Представник Держдепу США наголосив, що Travel Advisory Level (рівень безпеки для поїздок) для України залишається на рівні 4: "Не подорожувати".

Так, в інформації для мандрівників містяться формулювання про повідомлення, що продовжуються, про те, що громадяни США виявляються і затримуються російськими військовими в Україні, а також при евакуації по суші через окуповану Росією територію або в Росію і Білорусь.

Він підкреслив, інформація для мандрівників також нагадує громадянам США, що їм не слід їхати в Україну, і дає конкретні поради громадянам США, які вирішать поїхати до України, попри це попередження.

"Державний департамент продовжує закликати всіх громадян США в Україні негайно залишити Україну, якщо це безпечно, використовуючи будь-який комерційний чи інший приватний наземний транспорт", - каже представник Держдепу.

При цьому особливу увагу він закликав приділити маршрутам та ризикам, пов'язаним з поїздками, оскільки українські дороги в багатьох випадках перевантажені та схильні до бойових дій, а інфраструктура, така як мости, в деяких місцях зруйнована.

"Укриття на місці може залишатися найкращим варіантом для деяких", - додав представник Держдепу.

Що сталося

Нагадаємо, вчора посольство США в Україні випустило реліз, в якому закликало своїх громадян не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває там, попросило негайно її покинути, зазначивши що ситуація в Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через триваючі військові атаки РФ.

Варто зазначити, нещодавно в Росії почали лунати заклики буцімто завдавати удар по урядовим установам в Києві, зокрема, по посольству США.

На що в Україні відреагували та зазначили, що такі заяви лиш актуалізують питання про закриття неба над Києвом та всією країною.

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