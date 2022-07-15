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В США объяснили, почему призвали своих граждан срочно выехать из Украины

Фото: США призвали своих граждан покинуть Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

В Госдепе США объяснили вчерашнее сообщение американского посольства о призыве немедленно покинуть Украину. Такой шаг объясняют приоритетом безопасности своих граждан и их регулярное оповещение о безопасности в режиме реального времени.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Госдепа США.

Как это объясняют

"Государственный департамент США не имеет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Мы стремимся предоставлять гражданам США четкую, своевременную и достоверную информацию о каждой стране мира, чтобы они могли принимать обоснованные решения о поездки", - поясняют изданию.

То есть, таким образом посольства и консульства США за рубежом выпускают оповещения по необходимости, чтобы сообщать граждан США о конкретных событиях и изменениях, происходящих на местном уровне, в режиме реального времени.

"Не путешествовать"

Представитель Госдепа США подчеркнул, что Travel Advisory Level (уровень безопасности для поездок) для Украины остается на уровне 4: "Не путешествовать".

Так, в информации для путешественников содержатся формулировки о продолжающихся сообщениях о том, что граждане США выявляются и задерживаются российскими военными в Украине, а также при эвакуации по суше через оккупированную Россией территорию или в Россию и Беларусь.

Он подчеркнул, информация для путешественников также напоминает гражданам США, что им не следует ехать в Украину, и дает конкретные советы гражданам США, которые решат поехать в Украину, несмотря на это предупреждение.

"Государственный департамент продолжает призывать всех граждан США немедленно покинуть Украину, если это безопасно, используя любой коммерческий или иной частный наземный транспорт", - говорит представитель Госдепа.

При этом особое внимание он призвал уделить маршрутам и рискам, связанным с поездками, поскольку украинские дороги во многих случаях перегружены и подвержены боевых действий, а инфраструктура, такая как мосты, в некоторых местах разрушена.

"Укрытие на месте может оставаться лучшим вариантом для некоторых", - добавил представитель Госдепа.

Что произошло

Напомним, вчера посольство США в Украине выпустило релиз, в котором призвало своих граждан не въезжать в Украину, а тех, кто находится там, попросило немедленно ее покинуть, отметив что ситуация в Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак РФ.

Стоит отметить, недавно в России начали раздаваться призывы якобы нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, в частности, по посольству США.

На что в Украине отреагировали и отметили, что такие заявления лишь актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом и всей страной.

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